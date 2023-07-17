食藥署指出，本次專案針對「美食外送平台業者」、「與美食外送平台合作餐飲業者」及「外送服務員」進行查核，查核重點為食品業者登錄、相關食品良好衛生規範準則實施情形、產品責任險、有無貯存或使用逾期食品或食品原料等。

另外，食藥署進一步表示，菜單標示中的牛、豬肉及其可食部位原料原產地標示符合性等，以及餐飲業者供售的成品、美食外送平台與餐飲業者自行外送的外送服務員衛生管理，及食品運送是否符合《食品安全衛生管理法》相關規範等，也都是稽查項目。

罰則部份，食藥署說明，依據《食安法》第8條，食品從業人員、作業場所、設施衛生管理及食品添加物之管理，均應符合食品良好衛生規範準則，如不符規定，命其限期改正，屆期不改正者，依同法第44條可處新台幣6萬元至2億元罰鍰。

食藥署並表示，《食安法》第17條規定，販賣之食品應符合衛生安全及品質之標準，違反者依同法第48條，經命限期改正，屆期不改正者，可處新台幣3萬至300萬元罰鍰；同法第25條則規定，對直接供應飲食之場所，就其供應之特定食品，要求以中文標示原產地及其他應標示事項，違反者可依同法第47條處新台幣3萬至300萬元罰鍰。

食藥署強調，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄，呼籲業者應實施自主管理，並遵守相關法規。