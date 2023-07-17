我國因邊境解封速度落後，國際郵輪將營運重心撤出台灣，令旅遊業者相當無奈，呼籲政府出手招商並釋出利多，台灣港務公司從去年底至今年拜會多國航商，並給出碼頭碇泊費全免、旅客服務費7折優惠等措施，今年確定有289艘次郵輪停泊，明年延續優惠，預計有450艘次郵輪停靠台灣，市場恢復至疫情前的7成。

為爭取國際郵輪來台靠泊，台灣港務公司搶抓機會招商，去年底國境開放及郵輪禁航令解除後，陸續前往新加坡、馬來西亞、歐洲及日本拜會郵輪航商，今年參加全球最大郵輪展（Seatrade Cruise Global 2023）並拜會嘉年華集團、挪威郵輪及荷美集團高階主管，7月再赴韓國參加濟洲郵輪論壇宣傳台灣郵輪港口。

港務公司表示，今年推出的優惠措施，包括碼頭碇泊費全免、旅客服務費7折，若達到5個航次，旅客服務費直接免收。相關優惠自2024年起，將擴大到全台國際商港及澎湖國內商港，同時降低台中港與安平港的免旅客服務費的門檻，只要達到2個航次就免收，吸引郵輪靠泊。

港務公司指出，今年郵輪的行程已經排定，沒意外的話會有289艘次，明年則會達到450艘次，將恢復至2019年最高峰667艘次的7成。

港務公司也觀察到，規模較小的探險船有增加趨勢，例如可以深入秘境旅遊的漢莎自然號，也有看到幾艘類似國家地理頻道經營的探險船等，這些小船占比約15％，看起來有成長趨勢。

港務公司指出，今年爭取到「名勝世界」郵輪營運香港－高雄雙母港航線，並促成亞洲最大的「地中海榮耀號」規劃2024年基隆－沖繩雙母港航線。另近年積極布局亞洲市場的挪威郵輪，則首次安排旗下「挪威奮進號」明年6至9月於基隆港母港營運。

掛靠港部分，日本籍「日本丸」郵輪規劃至高雄港跨年航線，龐洛郵輪及荷美郵輪也預報多趟來台航次。