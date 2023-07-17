美聯社報導，根據美國地質調查所（U.S. Geological Survey, USGS）數據，這次的地震震源深度為171公里，震央在阿根廷西部內烏肯省（Neuquen）、隆科普鎮（Loncopu）東南東25公里處。

智利中部和南部地區也感受到搖晃。阿根廷和智利當局均未通報任何災損。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120717