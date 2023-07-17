今年的夏日電玩展是睽違三年再度回歸，本屆由多家廠商展出跨平台遊戲內容，多款搶先試玩的主機遊戲新作都大受歡迎。另外「Indie House Summer獨立遊戲專區」與「夏日桌遊樂園」，與全台最大格鬥社群合作的「BeePro夏日格鬥聚」，在「MEGA舞台」、「原創舞台」的電競體驗多元的內容，活動場場爆滿。

值得一提的是，索尼SONY及任天堂，均展示最新的遊戲，索尼的PlayStation體驗區、PlayStation VR2、Nintendo Switch同樂特區，均受到玩家歡迎，任天堂的Nintendo Switch 運動與「皮克敏4」（體驗版）人氣超旺。

獨立遊戲專區，試玩人潮再次爆棚，多數玩家體驗後都積極分享心得，甚至留在現場與創作者進行深入討論，多組團隊更拿出限量周邊，大方送給現場玩家，其中來自日本的獨立遊戲發行商Phoenixx，社長親自到場，登上「原創舞台」與玩家一起大玩雙搖桿射擊遊戲「NeverAwake」，而本土開發者心流遊戲打造的動作解謎「換影循跡」也大受歡迎，讓挑戰玩家各個欲罷不能。

而夏日桌遊樂園的親子體驗區，每個場次都滿座，在志工的引導下，許多家長與孩子一起體驗不插電的遊戲樂趣。其中，TBD台灣桌遊設計帶來的熱銷經典「小農夫」與「三隻小豬」，可愛畫風吸引孩子目光，明夷工作室的策略陣營遊戲「圖騰師」玩家也與團隊成員現場比拚。