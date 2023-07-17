遠雄集團旗下遠雄文教公益基金會揮汗做公益！日前動員志工團隊，前往新北市深坑的兒童及少年安置機構「約納家園」，發揮集團最專長的營建工程，為孩子們的家園進行修繕，給予孩童們舒適安全的居住環境。

遠雄文教公益基金會今（17）日表示，新北市的深坑老街，總是吸引許多觀光人潮前往，在約兩分鐘的步行距離處，有一座「天主教福利會附設新北市私立約納家園」，收容許多未成年保護個案，與老街熙攘人潮截然不同，這裡是他們生活的寧靜天地。但「約納家園」建築屋齡已逾19年，還有屋頂、窗框、採光罩漏水的困擾。

遠雄文教公益基金會得知此事，隨即召集10名企業志工前往，發揮專長進行修繕，給予孩童們舒適安全的居住環境。

遠雄文教公益基金會表示，「約納家園」自民國93年成立至今，是新北市境內第一所兒童及青少年福利機構，目前約有安置50位轉介的幼兒及少年，因為家庭變故、身心受父母虐待、未婚懷孕生子等種種因素，導致他們無法在原生家庭安然成長，因此齊聚在這個大家庭共同生活。

遠雄文教公益基金會表示，在樓高8層樓的「約納家園」，除了基本的學員宿舍、輔導室，還有戶外籃球場、陽光室等設施，但由於冬季潮濕的東北季風吹拂，一遇雨天就會出現天花板、牆面等漏水情形，甚至頂樓漏水嚴重，因此基金會協助打掉地坪，重新施作防水與粉刷。

另外，經年累月遭陽光曝曬而剝落的籃球場地坪，則是割除破損處，再鋪上新的PU面材。

遠雄文教公益基金會表示，儘管身處高溫的炎夏天氣，必須頂著大太陽、或在悶熱不通風的室內施作工程，遠雄志工們個個是揮汗如雨，但希望給孩子們完善的生活環境，就是志工們施作修繕的動力。

遠雄文教公益基金會表示，為落實聯合國發展目標的SDGs3：「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，以及SDGs4：「確保有教無類、公平及高品質的教育，及提倡終身學習」等目標，基金會致力提供約納家園一個安全無虞的居住環境。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，孩子就如同一株株幼苗，但不是每個人都能在溫室中備受呵護的成長，約納家園中就有許多孩子因不同原因而來到這裡。建築長年使用下造成耗損，尤其深坑的冬季天氣潮溼，建築漏水難免讓孩子們生活不便，甚至影響居住品質等，因此基金會發揮建築本業的核心能力，邀請企業志工們一起為孩子們盡份心力。

除了兒福機構，基金會對於偏鄉學校、弱勢家庭等修繕不遺餘力，讓「改變，有我們撐你」不只是一句口號，而是把供良善學習、居住空間的理念，化為一場場的修繕行動。