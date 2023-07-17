71歲資深男星李立群透露，這輩子沒住過院的他，這一年卻住院三次，原因是確診新冠肺炎，而他目前仍在醫院治療當中，昨（16）日還上傳影片向粉絲說明病況報平安；消息曝光後，許多網友相當擔心他的身體狀況，希望他不要再直播帶貨，而他也再度回應「珍惜現在，感恩」。

李立群昨（16）日還上傳影片表示，自己過去來到醫院不是為了拍戲，就是探病、看老婆生孩子，怎料這一年竟住了三次院「5月的時候在上海，就確診了，年紀受不了，就住醫院去了，住了幾天回來，回台灣之後還是不行，也住到醫院，也是因為肺炎的關係，新冠引起了肺炎，也住到醫院」。

接著，李立群提到，他在台灣好了之後，飛到上海發現身體長疹子，本以為是太久沒住房子不乾淨，沒想到隔了10天，他發現長疹子的地方開始發痛，就醫診斷竟是感染性皰疹，醫師推測，似乎是新冠導致免疫力下降，因此建議他塗抹專用藥膏，以及住院兩個禮拜。

然而，目前在醫院治療的他，在影片中透露，自己一天要吃10幾顆藥，且由於住院的生活息太正常，時間一到就準時送餐、配藥，讓他直呼「住院一定會變胖」；影片曝光後，網友紛紛前來關心，更希望他不要再直播「李老師還是解約吧，不要直播了，要照顧身體啊」、「要是不差錢的話，就別工作了」對此，李立群也回應「珍惜現在，感恩」。