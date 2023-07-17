曾以《終極保鑣》紅極一時的68歲好萊塢男星凱文科斯納（Kevin Costner），與第2任妻子克莉絲汀鮑嘉納(Christine Baumgartner)結縭18年，今年5月宣布離婚，因有簽婚前協議書，妻子無法討贍養費，但是科斯納願意支付孩子的撫養費用，豈料凱文科斯納發現前妻竟灌水撫養費，包含500萬元台幣整形費。

據《人物》報導，凱文科斯納於2004年與克莉絲汀鮑嘉納結婚，婚後育有2子1女，今年5月妻子向法院以「不可化解的歧異」訴請離婚，並要求3子女的共同監護權，據悉因為有婚前協議書緣故，因此前妻沒要求贍養費。

凱文科斯納願意支付孩子們的各種花費，但他向法院表示，「克莉絲汀在沒有任何解釋或依據的情況下，將私人教練、未分配的信用卡費用以及整容手術等60%的費用分配給未成年子女，但孩子們根本不會使用私人教練的服務，只有克莉絲汀能做到。」他也透露，「克莉絲汀應該知道哪些信用卡費用是給她的，哪些是給孩子的，但她根本沒花一分努力去來準確分配這些費用。」

事實上，克莉絲汀此前曾要求凱文科斯納為三個孩子每月提供 248,000 美元(折合台幣約七百四十六萬)的子女撫養費，期間她還表示這筆金額「低於維持孩子們習慣生活方式 」，並要求凱文科斯納支付他們的私立學校學費、課外活動和體育費用以及醫療費用，不過被女方駁斥「高度誇大且未經證實」。