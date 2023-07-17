「2023森遊竹縣尋寶特攻隊」登山集章活動17日正式開跑，今年精選縣內10條寶藏步道，勢必再掀竹縣登山熱潮，縣長楊文科與活動代言人林彥君等人邀請全台民眾一起化身「尋寶特攻隊」，來竹縣山林尋寶，集滿5條步道寶藏圖章即可參加抽獎，將iPhone14 、Apple Watch帶回家。

連續2年擔任代言人的林彥君，讚賞縣府去年首次舉辦森遊竹縣即有近2萬人次參與，廣獲好評，她並對與縣長楊文科一起完登北埔猴洞步道印象深刻，這次活動可1次挑戰10條寶藏主題步道，近距離感受新竹縣的山林寶藏之美！

楊文科表示，今年精選10條寶藏步道，讓民眾加入「尋寶特攻隊」，由吉祥物皮皮獅擔任尋寶特攻隊隊長，讓民眾登山健行之餘，也能認識該步道的特色物種，結合趣味集章帶領大家一同尋找及欣賞亮點美景。

楊文科說，每條步道行走時間約1到3小時不等，非常適合闔家出遊、親子健行或三五好友踏青之旅，沿途可欣賞觀光景點，品嘗在地特色美食，深度探訪竹縣。

交旅處長戴志君表示，「森遊竹縣尋寶特攻隊」集章登山活動從7月17日起至11月底結束，10條步道分別帶領旅客尋不同寶藏，民眾只要完成1條步道並收集寶藏印章，即可參加「寶藏獵人獎」的抽獎活動，完成5條步道可參加「尋寶達人獎」，幸運兒可獲iPhone14 和Apple Watch。

完成10條步道任務並集滿所有線上寶藏印章者，除可取得官方授權的「線上完登證書」，另有「紙本完登證書」及「完登紀念品」。此外，為鼓勵各地民眾趁著暑假來竹縣登山旅遊，前100名完登者更能獲得限量版登山造型皮皮獅玩偶，對去年及今年皆成功完登的民眾，額外加碼贈送「森遊竹縣粉絲加碼獎」皮皮獅悠遊卡壹張，更多活動詳情請至竹縣好好玩FB粉絲專頁或活動官網查詢。

今年推出10條寶藏步道為，五峰檜山巨木森林步道、雲霧步道、尖石軍艦岩步道、寶山水庫環湖步道、峨眉藤坪步道、關西赤柯山步道、新埔飛龍步道、橫山大崎棟古道、芎林文林步道及北埔五指山登山步道，民眾透過健行筆記App，順著路線蒐集寶藏圖章，即可輕鬆完成步道挑戰。