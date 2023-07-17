蔡淑臻學到爸爸的正直和負責任。（羅永銘攝）

蔡淑臻的父母都是很傳統的老人家，她說父母因為小時候都沒受過什麼教育，所以很知道教育重要性，「從小就灌輸我們小孩就是要好好念書，教我們基本做人道理，要有責任感、上課不能遲到、要聽老師的話、功課要做完、考試要考好，這是他們覺得作為好孩子的標準」。蔡淑臻說，她從爸爸身上受影響最大的，就是「正直」，「我爸是很正直的人，從不偷雞摸狗、不做壞事，而且很負責任！」

她印象最深刻的是小時候，爸爸從原本的建築工人做到小型工程承包，有次兩位工人在工地出意外過世，「我爸很難過，也完全負起責任承擔後續賠償，從沒有過怨言，他覺得這責任是自己該負的。當時確實給帶給家裡經濟壓力，但我們沒有埋怨，因為都很了解爸爸，他是該負責任就一定承擔的人，從小他做什麼決定，我們大多會聽他的話，不敢有別的想法。」

後來這些債務挪到小孩身上，還好家裡4個小孩平均分攤，「現在看那數字可能沒有很大，但還是花了10幾年才還完，從我當模特兒開始可以賺錢時，我就在承擔債務」。

雖然4兄妹一起分攤、花了10幾年才還完債務，但大家都從未埋怨，「我哥哥、姊姊也都非常負責任，現在我們4個一起照顧爸媽也沒有覺得很辛苦，哥哥有自己的家庭又工作忙，有時太累無法出力幫上忙，他就醫藥費多出一點，我們兄妹感情很好，會互相cover」。

蔡淑臻說，她知道爸媽現在唯一的顧慮就是擔心小孩為他們花太多錢，「他們終歸就是擔心我們的生活，覺得能省則省、不要揮霍，希望不要對我們造成太大影響。但其實根本沒有這個問題，就是他們想很多！」