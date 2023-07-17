長者打麻將輸贏千元內除罪公投，中選會今天辦聽證會；領銜提案的麻將最大黨主席郭璽說，希望大家重視老年人權益，但沒有立委敢提案修法，因此他才提案，盼全國民眾共同決定。

現行刑法第266條規定，賭博罪是指在公共場所或公眾得出入場所賭博財物者，可處新台幣5萬元以下罰金；以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類的方法賭博財物者，亦同。不過，前2項以供人暫時娛樂之物為賭者，不在此限。

中央選舉委員會6月16日審議郭璽領銜提出的「您是否同意：65歲以上住民，在公開合法場所打麻將輸贏新台幣1000元以內，應該視為符合刑法第266條第3項賭博罪但書之規定，排除該條文處罰？」全國性公民投票提案，認為有舉行聽證必要，以釐清爭點。

中選會今天舉行聽證會，郭璽到場說明指出，過去有長輩因打麻將被帶到警局作筆錄、銬上手銬，但經過司法程序後，不起訴或獲判無罪，如此折騰老人，有沒有顧慮到長者們的尊嚴。

郭璽說，希望藉此議題向社會重大說明，老年人的權益應該被尊重，這就是他起心動念推動本案的原因，也希望大家是否考慮做一些變革。

郭璽指出，曾與立委們談過此案，獲很多人認同，但卻沒有立委敢提案修法，如果是對的事情，又沒有人敢推動修法，那他認為只有一個管道，就是訴諸公投，讓全國民眾來共同決定這是否為對的事情，也要彰顯老年人的晚年生活是否應該被尊重。

與會的法務部次長蔡碧仲說，關於今天聽證會的議題，依法屬於公民投票法主管機關中選會的權責，因此法務部尊重中選會職權行使的判斷與認定。

蔡碧仲表示，本案尚在提案階段，若經中選會審核認定，也認為符合公投法相關規定，法務部將配合中選會後續程序來提出意見書。

司法院刑事廳調辦事法官朱嘉川說，所謂「供人暫時娛樂之物」在長期上有穩定的實務見解，由法院就個案做判斷，而從此提案的說明書來看，似乎沒有要否決、廢止、反對刑法第266條。

根據資料顯示，郭璽向中選會提出法律的複決全國性公民投票案；朱嘉川說，提醒領銜人，是要擴大修正「供人暫時娛樂之物」的法律概念範圍，還是要增列一個不處罰的類型，這看起來不屬於複決，而是法律的創制。

與會專家學者也提到，刑法第266條第3項有除外條款，如果法院在實務上已認為在公開場合、新台幣1000元內輸贏，屬於供人暫時娛樂之物而不予處罰，代表個案本身無付諸公投的必要性。此外，提案人也可考慮是否調整公投提案的類型，改為立法原則的創制。

聽證會結束前，會議主持人、中選會委員黃秀端說，依照行政程序法第64條第4項規定，本次聽證紀錄，指定於7月25日下午14時至17時在中選會閱覽室供陳述或發問人閱覽，並簽名或蓋章。