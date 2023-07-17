綜合陸媒報導，中國大陸國務院公布《領事保護與協助條例》將在9月1日起施行，其中包含前往海外的台灣民眾，屆時遇到困難，當地也找不到台灣駐外機構，可向大陸的外館求助。對此，前立委郭正亮直言，這就是國民待遇、這就是COVER台灣民眾。

郭正亮14日在節目《頭條開講》中指出，中國大陸海外機構協助台灣民眾事實上早就有了，現在只是在法律上將其規範化，且台灣沒有邦交的國家很多，如之前出現漁船問題、越南衝突，中方大使館也有協助，過去其實發生很多個案了，只是大家回來都不聲張。郭強調，「定為法律就是把台灣民眾當作國民了，就是國民待遇，就是在COVER」。

除此之外，郭正亮也強調，大陸政府制定《領事保護與協助條例》跟美國完全無關，僅出於中國大陸跟台灣的關係。郭還提到，因為中國大陸邦交國比較多，如果台灣民眾在海外碰到問題，中國大陸可以幫忙協助。舉例來說，台灣民眾在別國被逮捕，中國大陸駐外機構可以跟該國協商；另外還有撤僑，台灣民眾也可以求助中方領事館。

另國際戰略專家賴岳謙補充，領事法雖然是國內法，但在國際之間處理糾紛、領事保護的時候，中國大陸可以藉由國內法在國際上保護台灣民眾，未來就沒有法律爭議了。賴還稱，根據維也納公約，相對國家會互相尊重，根據上述法規，假設台灣的民眾在海外涉入官司或遭受不公平待遇，被當地國的法院或檢察官起訴，中國大陸的領事可以去法院旁聽，觀察有沒有濫法並可以介入，要求對方司法判決維持公正，「這對台灣民眾是很重要的法律保證。」