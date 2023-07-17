陳奕迅昨晚演出後，工作人員為他慶祝出道28週年。（環球音樂提供）

陳奕迅昨晚在台北小巨蛋舉辦第2場演唱會。 (環球音樂提供)

陳奕迅向所有來看演唱會的歌迷獻吻。 (環球音樂提供)

陳奕迅來台舉辦7場「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」，昨(7／16)圓滿完成第2場，演出過後，所有工作人員、舞者、樂隊等紛紛躲起來，待他一走出小巨蛋的休息室，全部衝出來拉炮慶祝，並送上28的大型氣球，祝賀他入行28週年快樂！他驚喜跟大家一一擊掌、擁抱及大合照，「很開心可以在演出中渡過出道28週年，真的很奇妙。」

陳奕迅演唱會誠意十足，每晚安可橋段都有不同驚喜，首場演唱第1、2張國語專輯主打歌，感謝當年提攜他來台發片的貴人王祥基。昨晚則介紹第3張專輯《婚禮的祝福》，表示1999年非常忙碌，先出了粵語專輯並站上香港紅館，還記得〈婚禮的祝福〉單曲介紹描述當天在紅館收到前任的喜帖⋯⋯⋯，他忍不住問台下：「你們相信嗎？」全場大聲回應：「相信！」

特別的是，那年陳奕迅來台灣發片隔天就遇上921大地震，所有宣傳活動立刻喊停，沒想到這首歌竟在宣傳期之後，自己慢慢紅起來。陳奕迅昨在台上也提到，921大地震他正好在台灣，感受到人是如此渺小，每天都要活得開心，這些經歷也讓他更懂感恩。

他接著演唱第4張專輯《反正是我》裡的〈不如這樣〉，笑說：「今天是一個很重要的日子，7月16號對香港人來說，非常重要，今天是我們可以拿到第二期的消費卷，二千大元！」並提到1995年7月16號是他參加香港新秀歌唱大賽總決賽的日子，「當天晚上參賽者，1號楊千嬅拿不了冠軍，6號陳奕迅！」

而陳奕迅回想起1999年6月15日，第1次在紅館開個人演唱會，當天他要唱參賽時得獎的歌曲，他正想開口時，舞台的右邊一個人走了出來，唱：「狼在叫.....。」他被他的偶像嚇到了！沒想到張學友居然會出現在他的演唱會中，他記得自己當時大叫：「Welcome to facebook！」而張學友此時應該剛完成新加坡演唱會，陳奕迅希望跟大家一起回憶一下，於是在舞台上唱起當年這首參賽歌曲〈望月〉，台下掌聲雷動歡呼不停。

演唱會7／18、7／19、7／21、7／22、7／23還有5場。