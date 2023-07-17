台啤雲豹專屬啦啦隊「浪LIVE電豹女」將要舉辦海選啦！9月9日 (六) 台啤雲豹球團將在台北三創園區為全新球季，徵選喜愛籃球應援以及熱愛表演的新血入團，此次更將與樂天桃猿合作，隆重邀請樂天女孩韓籍人氣成員李多慧擔任評審，要讓新成員在籃球場上「電爆你」！

浪LIVE電豹女於2021年正式亮相，連續2個球季帶給球迷活力四射且電力十足的演出，不但是T1聯盟人氣最高的女子表演團體，更是國內首支接受冠名贊助的職業啦啦隊，台啤雲豹籃球隊執行長張建偉表示，「浪LIVE電豹女」這兩年表現大家有目共睹，以多樣化服裝、舞蹈，以及清新俏麗風格深受許多球迷喜愛，且除球場上演出外，商演更連續2年成長超過20%，球隊將持續投入資源培訓，讓女孩們能更全方位發展。

在韓國、台灣皆有高人氣的李多慧笑說：「第一次擔任評審，真的比跳舞還緊張呢！跳舞是我的專長，可以跟大家分享職棒啦啦隊的經驗，真的很開心，謝謝台啤雲豹的邀請，我們一起加油！」

台啤雲豹球團透露，公司除配有專業經紀團隊規劃女孩的演藝職涯發展外，還會安排舞蹈培訓、媒體應對、時尚妝髮等課程，目前也已在規劃啦啦隊單曲及接洽國內外商演，將全面為女孩創造運動光環！

有意加入電豹女的妳，即日起至8月15日 (二) 止，將個人簡歷及1分鐘內舞蹈影片寄至 [email protected] 進行書面初試，球團將於8月21日 (一) 統一通知入選複賽者，未進入複賽者將不另行通知，期待大家電爆吸睛，成為電豹女的一份子！