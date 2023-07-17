小心了，別再跟荷包過不去！新竹市目前建置了59處固定測速照相機，市警局17日公布竹市前5大測速照相取締王，結果第1名是位在不起眼的68快速道路橋下的中華路1段2巷137號往東方向，今年1至6月就開出了1980件超速違規！
市警局統計，今年1至6月竹市測速照相取締前5名，取締冠軍是中華路1段2巷137號，開罰件數1980件，第2名位於天府路東大路3段291巷口，開罰件數1979件，第3名位於台61線西濱快速道路78.9公里處（南下車道），開罰件數1675件。
第4名位於台61線西濱快速道路80.2公里處（南下快車道），開罰件數1606件，第5名則是東西向快速道路台68線榮濱路匝道口，開罰件數1389件。值得一提的是，取締前5名中，有2至5名都是在南寮靠近西濱路段的地區，車友與用路人都要小心。
警方提醒，一般道路超速法定超速罰鍰為1200至2400元，高速公路或快速道路小型車超速20公里以內開罰3000元。
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