新北捷運公司董事長林祐賢主持捐贈典禮。（新北捷運公司提供）

新北捷運淡海輕軌及安坑輕軌陸續通車，其中銀髮族及身障族群比例將近2成，為了照顧更多行動不便或臨時需求的旅客，新北市多個善心團體聯合捐贈15部輪椅，供新北捷運系統使用，今（17）日在捷運環狀線板橋站舉行捐贈典禮，期讓更多人可享受無礙旅程。

捐贈愛心輪椅的團體包括土城無極鳳靈宮、新北市土城鳳靈慈愛同心會、中華民國新聞記者協會、中華上永好讚會及台北醫學大學牙醫校友會新北分會等，善心團體共同發揮愛心，捐贈15部輪椅供淡海輕軌及安坑輕軌使用。

新北捷運公司表示，淡海輕軌沿線因為有許多熱門景點，如漁人碼頭、櫻花大道及程氏古厝等，無論平日或假日都有許多遊客，而在旅客組成的比例中，持敬老卡及愛心卡的乘客比例接近2成，顯見無障礙環境為必要需求，除固定族群之外，仍偶有旅客有輪椅需求，捐贈的15部輪椅可在車站旅客服務處免費借用。

新北捷運公司董事長林祐賢表示，新北捷運是全齡化綠色公共運輸運具，全線皆有無障礙設施，無論是銀髮族或輪椅族，都能以便捷的方式出行。捷運公司結合社會愛心推出無障礙遊程，在淡海輕軌及安坑輕軌提供免費外借輪椅服務，更與淡水在地的旅學團體「旅學堂」合作，以在地創生的精神，推出深度專人導覽的旅學走讀收費遊程，費用親民，內容實在，讓民眾更了解淡水的豐富人文故事。