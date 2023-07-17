明新科大為提升台灣華語教育國際影響力與能見度，舉辦為期2週的「2023年越南華語文教師來台研習-半導體科技華語師資培育團」，17日舉行始業式，由廖信德副校長兼國際長代表學校歡迎裴德英團長與20位成員，希望藉由建立台灣與越南華語教師平台，培訓華語教學實務、文化參訪及體驗半導體教育，增進雙方華語教育的教學能力。

廖信德表示，本研習團的最大不同是，利用了明新科大的半導體教育特色，在研習課程中加入與半導體產業相關的華語文教學教材，讓華語教師能學習到科技業的相關知識，成為半導體科技的華語種子師資。廖副校長也提到，明新已在越南胡志明市成立招生服務辦公室，希望研習團提升華語教學技能，培育更多越南學生學習中文，提升教學與產業實習銜接合作。

任職土龍木大學的越南師培團團長裴德英先生，以目前該校就讀中文系的學生為例，約有一千多名，皆與台商建立企業合作，讓學生除了學習知識以外還能進行職涯銜接。在越南就讀中文的學生人數逐年增長，仍無法滿足越南台商中文人才需求。透過本次來台研習，增進更多華語教學技巧及教學方法，回到越南提升華語教育水準。

此研習團20位成員，分別來自越南的維新大學、雒鴻大學-東方學學院、土龍木大學中文系、越南國立茶榮大學南部高棉語言文化藝術與人文學院、文獻大學、文朗大學、胡志明市技術師範大學、胡志明科技大學、胡志明財經大學、西貢國際大學等10所大學的華語教師，為精進華語教學技巧來台取經研習。

研習團華語培訓課程內容著重於華語文理論、華語文教學實務，和數位教學策略與實務等，像是「創意漢字教學技巧與策略」、「數位華語文教學策略與應用」，也針對半導體產業，設計「半導體類產線華語教學演練」，增加華語教師的產業教學知識。

研習期間也會安排成員參訪新竹孔廟、城隍廟等，認識新竹在地文化，以及前往台北101、中正紀念堂、台中歌劇院、三峽鶯歌等知名景點，體驗台灣的風景與人文。