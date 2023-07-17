永捷表示，主要客戶雖持續進行庫存去化，惟公司加速拓展利基型新市場與新產品。除HC材料外，汽車產業朝向電動車技術進程，應用在ESG環保、電動車、運動、國防、高科技電子與半導體等五大產業領域訂單，皆陸續與主要客戶推進各項開發設計與認證的相關進度，有助第二季營運落底，催化第三季推進，繳出下半年優於上半年成長表現。

永捷為專業PU合成皮樹脂廠商，近年積極發展複合材料嵌合不同樹脂結構技術，事業版圖延伸跨入銅箔基板、觸控薄膜、表面處理等產業應用。

永捷取得工研院可撓性有機發光二極體（Flexible OLED）顯示器技術轉移生產後，去年第四季針對多種卷對卷（roll to roll）塗佈設備特性進行多批次試量產成功；除可確保客戶爾後使用塗料的量產性外，並有信心可依照客戶塗佈設備之特性客製化調整塗料性能，創造營運里程開啟新篇章。

永捷指出，全球智慧型手機在新機軟硬體規格更新進入飽和中，材料供應鏈競爭趨動下，折疊手機已成了廠商新藍海。今年包括Google、Motorola、榮耀（Honor）、三星電子（Samsung Electronics）、Oppo、Vivo、小米、華為等業者將推出近20款折疊手機新品陸續搶市。TrendForce預估，2023年折疊手機出貨量將達1,980萬支，年增55％，大陸手機品牌廠商將扮演主要驅動之重要關鍵。

永捷強調，這次自主開發之HC材料不僅可依據客戶的功能需求進行客製化HC塗液，且從鋼絲絨測試表面磨耗上可達5,000次（其他廠約2,500~3,000次），彎折可依客戶需求從20萬次到80萬次（其他廠約30~50萬次），具高硬度、高延展耐曲折性、耐磨性優勢。隨客戶訂單需求加溫，營運蓄勢開展。