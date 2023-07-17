桃園市蘆竹區新庄子段1957地號遊戲場工程17日舉行開工動土典禮。（陳夢茹攝）

桃園市長張善政替民眾在金鏟子上簽名。（陳夢茹攝）

桃園市近年人口攀升快速，月初更正式突破230萬大關，不過有些地區的建設仍不夠完備，如蘆竹區的大竹地區土地重畫完成後，建物四起，但缺乏公共設施，為此選於新庄子段1957地號分階段建置公園遊戲場和活動中心，17日遊戲場工程舉行開工動土典禮，力拚12月完工，後接續進行第2階段工程。

市長張善政出席開工典禮時表示，「蘆竹區新庄子段1957地號」這塊土地原本是農地，早年受到重金屬汙染，經過多年整治改善後，於2021年5月完成都市計畫變更，同年10月土壤汙染解列，市府決議斥資2000萬元建置公園遊戲場，17日動工， 工期180天，預計12月完工，將先行開放使用，後續由公所接手執行第2期工程，斥資3400萬元要建置市民活動中心，工期約360天，預計2024年開工。

張善政說，市府盤點蘆竹區新莊里附近發現該地缺乏公園和活動中心，為此規畫建置公園遊戲場，目前市內還有7個公園正在規畫、建置中，桃園人口不斷增加，承諾市府會給予民眾更完善的居住環境。新莊里里長王淑華表示，新莊里目前有2000多戶、約6000多人，不過里內目前僅有1個公園，在地鄉親非常期盼新公園能趕緊落成。

工務局說明，「新庄子段1957地號遊戲場」以桃園是千塘之鄉為概念，打造出充滿在地特色遊戲場域，內部規畫有多功能活動廣場與體健設施區、流動步道及大陂歷險區，其中多功能廣場及體健設施可供中高年齡層民眾使用，大陂歷險區設有地形攀岩牆、梯田意象爬坡區、礫石坑、滑草坡、地景磨石子滑梯等設施，透過整地後的地形塑造，創造2公尺高差坡地空間，可以進行攀爬、跳躍、鑽、溜、盪多種不同型態遊戲，創造不同年齡層孩童的遊戲場域。

自然生態方面也相當講究，工務局還提及，場域中的基地樹木共有54棵，樹木移植媒合達49棵 ，這次將原有受汙染農地淨化後，重新變更為公園用地，提升整體土地利用，未來還將結合市民活動中心，期望能創造出宜居的城市環境。