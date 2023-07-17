從今起，鄭明典的稱呼，要加個「前」了。7月16日正式退休，過去幾年靠社群圈粉無數的氣象局前局長鄭明典，退休首日的第一篇分享，是一隻色彩繽紛的毛毛蟲，心境不言可喻。少了他的氣象局，即將升格氣象署，又該何去何從？

鄭明典2009年接預報中心主任，9年後升副局長，後代理局長，2020年真除。近年社群興起，他常在個人平台發文，再被媒體改寫。但天氣預報採共識決，鄭明典有時與預報員意見相左，又強調個人看法，一度造成同仁困擾，「不然你去問局長啊」。

發現自己不能「暢所欲言」後，為尊重預報專業，鄭明典修正路線，至少建立民眾對於「天氣預報有其不確定性」的正確觀念；或走科普分享，帶領粉絲更加認識大氣。

幾年磨合下來，鄭明典的PO文成了媒體新聞來源之一，他也不吝受訪，直接打他的手機或辦公室電話，幾乎有問必答。在預報中心的專業之外，不可否認「鄭氏助攻」幫助了氣象局，在眾氣象單位競爭下，脫穎而出。

鄭明典臉書逾19萬人追蹤，以政府官員（事務官）來說，是相當驚人的數字，也因鐵粉眾多，成了活招牌，甚至連他主政期間，沒有颱風登陸也被「擬神化」。

如今鄭榮退，氣象局少了網紅局長擋子彈，在網路新聞瞬息萬變的現代社會，該怎麼把預報內容迅速傳遞給社會大眾，又能扛住因預報落差的反噬，考驗新任局長功力。