一名黃姓女網友在PTT爆料12日到高雄苓雅區的知名剉冰店購買剉冰，沒想到食用後家人竟集體不舒服，13個人中11個人中都出現腸胃不適症狀，最嚴重的甚至出現血便症狀，貼文一出後釣出一串苦主，還有小孩因此腎衰竭送進加護病房。

記者實際詢問黃小姐，她表示12日當天家人去知名冰店購買外帶冰品，總共購買了7至8碗的八寶冰，大概半夜12時許小舅先出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，黃小姐的大兒子隨後也出現相關症狀，而小兒子最為嚴重，出現血便狀況。

黃小姐將文章發在PTT上後，陸續接到大約10幾個受害者來電，表示都是12日下午至晚上到知名冰店購買的食品，包含綠豆湯、剉冰、雪花冰許多人都紛紛出現不適症狀，最嚴重的則是有網友兒子因此引發腎衰竭進入加護病房救治。

黃小姐表示，13日家人陸續出現症狀後就有通報衛生局，當時衛生局表示只有接獲一件通報，因此知名冰店照常營業，直到貼文發酵後，衛生局到店裡稽查，冰店才停止營業。而醫院方面也從糞便中採驗出沙門氏菌，醫師研判是此菌造成的感染。