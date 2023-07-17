如何確保暑假旅程「平平安安回家」劃下最完美的句點，有賴於事前的風險規劃，只要在手機上動動手指頭，選擇投保天數、旅遊地區等簡單幾個步驟就可以在網路上投保旅平險，做好防患於未然的工作。

合庫人壽總經理藍年紳指出，信用卡提供的旅平險通常是公共運輸旅行平安險及旅遊不便險，主要提供旅途中搭乘大眾運輸工具期間發生延誤或意外事故等保障，並非旅遊全程的保險，合庫人壽的旅平險除了提供傷害醫療等保障外，還同時提供24小時華語海外急難救助諮詢。