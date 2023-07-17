明天（18日）為獅子座新月，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座許願參考清單，並分享5個最佳時辰，分別為辰時（7至8：59分）、巳時（9至10：59分）、午時（11至12：59分）、酉時（下午5至6：59分）、亥時（晚上9至10：59分），只要把握以上這時段，願望就能夠心想事成。

另外，艾菲爾老師分享許願方法，先拿出一張白紙寫下10個想實現的願望，接著在最佳許願時間，一條一條誠心念出或默念。許願結束後將紙張對折壓在枕頭下，若忘記許了什麼願望，隨時都可拿出來再念一遍，提醒自己往實現願望的道路前進。

【12星座許願參考清單】

▍牡羊座

牡羊座擁有無與倫比的自信心和創造力，是時候展現才華和魅力，心願應該與工作或學習相關，例如提升能力或獲得認可。

▍金牛座

金牛座享受感情和家庭生活的和諧溫馨，是時候與親友共度美好時光，心願應該與感情或家庭相關，例如增進親密度或改善關係。

▍雙子座

雙子座具備出色的溝通和表達能力，是時候與人交流和分享想法，心願應該與溝通或學習相關，例如提高語言能力或拓展知識面。

▍巨蟹座

巨蟹座擁有豐厚的財運和物質享受，是時候購物和投資，心願應該與財富或物質相關，例如增加收入或擁有理想物品。

▍獅子座

獅子座散發個人魅力和領導力，是時候主導和帶領，心願應該與自我或目標相關，例如提升自信或實現夢想。

▍處女座

處女座體驗內在和靈性的開花結果，是時候冥想和放鬆，心願應該與內在或靈性相關，例如平靜心境或覺醒智慧。

▍天秤座

天秤座活躍於社交和人際關係，是時候結交新朋友和參加聚會，心願應該與社交或人際相關，例如擴大人脈或改善人際關係。

▍天蠍座

天蠍座擁有強大的野心和探索力，是時候追求新挑戰和探索未知，心願應該與野心或探索相關，例如突破極限或發現秘密。

▍射手座

射手座增加了智慧和遠見，是時候學習新知識和規劃未來，心願應該與智慧或遠見相關，例如提高學識或實現理想。

▍摩羯座

摩羯座近期事業表現容易被看見，是時候努力工作和爭取機會，心願應該與事業或成就相關，例如升官加薪或獲得榮譽。

▍水瓶座

水瓶座強化了創新和改變力，是時候嘗試新事物和改變舊習慣，心願應該與創新或改變相關，例如發明創造或轉變自我。

▍雙魚座

雙魚座豐富了想像和同理心，是時候創作藝術和幫助他人，心願應該與想像或同理相關，例如實現夢想或感動他人。