總統蔡英文昨（16）日吐1 句「冷氣不錯」說遭到不少批評，大批網友在她臉書貼文留言開罵。對此，時事評論員「歷史哥」李易修表示，自己也有在蔡英文臉書留言開轟，卻遭綠粉反嗆要他「去大陸住」，歷史哥因此酸，此種論調與戒嚴時期的輿論「有87分像」。

昨日的716遊行舉辦時氣候炎熱，甚至造成部分參與民眾中暑，總統蔡英文同一時間穿著外套出席民進黨全代會，被記者問「不熱嗎？」時，稱圓山飯店的冷氣還不錯，引來網友們酸爆、批評。

李易修昨也蔡英文臉書留言酸問，圓山飯店的冷氣「好不好吹？有沒有違反限溫令？」沒想到卻有一名疑似民進黨支持者的網友在留言底下嗆聲，「沒吹冷氣嗎？」更怒嗆李，台灣的亂源就是包含他在內的幾個人，如果覺得台灣不好，去大陸住看看就知道了。似乎容不下別人批政府。

而李易修今在臉書發文貼出了一張美麗島事件審判、批評黨外人士「假借民主行使暴力」、「企圖顛覆國家」的相關報導，以及上述網友的回覆截圖，並且狠酸道，到蔡英文臉書留言得到的回饋，似乎可與40多年前的台灣的政治環境相較，「與當年的威權輿論有87分像」。