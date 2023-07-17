勞動部今(17)日公布最新無薪假實施統計，本期實施人數9915人，較上期增加789人，受海外訂單不穩影響，其中578人集中在製造業，與疫情後大幅減少的旅行社、住宿餐飲業等形成不小對比。

勞動部今日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，實施事業單位計578家，實施人數9915人，較上期531家和9126人相比，本次家數增加47家，人數增加789人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，實施無薪假的9915人中，製造業就高達7909人，這次製造業又新增17家，人數多達578人，幾乎全數都在金屬機電工業中。

根據統計， 金屬機電工業以實施人數4709人位居第一，其次依序為資訊電子工業的1212人，以及化學工業的1604人，其餘行業別雖有增加，但增加有限，且多數為接續實施。

本次金屬機電工業新增主要有2家人數居多，其中1家為自行車避震器業者，實施人數210人，每月多休4天，實施時間3個月；另1家為車床機械製造業，實施人數約170人，每月多休2天，實施時間1個月，本業者在新冠疫情嚴峻期間曾實施減班休息。

王金蓉指出，上述2家業者的實施均和國外訂單減少相關，較值得關注的是，最近陸續有自行車製造業者實施無薪假，但也有自行車業者實施減班休息後，因為接單情況好轉而提早停止實施減班休息，會再持續觀察。