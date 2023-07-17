台北橋「機車瀑布」的壯觀畫面多次躍國際版面，讓老外稱奇，一名女網友表示，日前從三重河堤騎車上台北橋，機車引道排滿待上橋的騎士，她趁空檔拿手機拍下驚人畫面，用自嘲的語氣說「一望無際的車河，車瀑布我來集合了」，貼文引發討論，有網友笑稱「原來這是機車瀑布的上游。」

原PO日前於臉書社團《手機拍出好照片》上傳一張照片指出，上月29日早上從三重河堤騎機車要上台北橋，只見機車引道擠滿了要上橋的騎士，數量多得從橋上排到橋下；她說平日早上的台北橋都很塞，但從未這麼誇張，她趁停下來等上橋的時間，趕緊拿手機捕捉畫面，直呼「一望無際的車河，車瀑布我來集合了。」

圖文吸引逾3千名網友關注，「原來這是機車瀑布的上游」、「太多車，感覺好恐怖」、「台灣奇景」、「畫面好壯觀」、「從沒遇見，這麼多機車的機車瀑布」、「照得還蠻有意境的」、「根本看不到盡頭耶」。

留言中有知情人透露當天大塞車的原因，往台北方向下橋處，發生兩輛機車擦撞事故，才會導致後方車流嚴重回堵。