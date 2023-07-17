台北有錢人住哪裡？根據財政部最新發布的2021年綜所稅申報資料統計，台北市「最富有」的村里，第一名是士林區的「永福里」，綜所稅平均296.3萬元奪台北市之冠，也已連續4年蟬聯台北市最富里冠軍寶座，第二名為松山區松基里，第三名中山區金泰里，皆非豪宅林立的大安區和信義區。

台灣房屋天母忠誠加盟店店東賴彥廷表示，永福里位在陽明山仰德大道二段兩側，里內不乏獨棟別墅，吸引企業家、名人購置居住，拉高了整個里的平均收入，而永福里的中位數僅65.5萬元，顯示居民收入落差極大。

台北市2021年共有7個里的平均所得超過200萬元，除了永福里之外，還包括松山區松基里綜所稅平均228.5萬元位居第二高；第三、四名由中山區包辦，分別是金泰里、成功里，第五名則為信義區安康里的206.5萬元，緊追在後的還有大安區仁愛里、內湖區寶湖里。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，特定里平均所得高，主要受到豪宅群聚，或有知名超豪宅產生「聚財」效應，尤其是特定富豪家族設籍，甚至轉換戶籍，或是公司股利與紅利分配、家族財務有較大變化時，都有可能大幅影響該里的所得狀況和排名。

位居亞軍的松山區松基里位在復興北路、敦化北路、民生東路街廓，里內有「文華苑」超級豪宅；中山區是唯一有兩個里入榜的行政區，當中的金泰、成功里都位在大直重劃區內，區內豪宅林立、名人聚集，知名豪宅「西華富邦」就位在金泰里，住戶所得自然相對較高；另外像是「代官山」、「輕井澤」都是水岸豪宅，再加上鄰近內湖科學園區，受到企業主、高階主管的青睞，這裡的住戶財力、消費力都有相當水準。

至於信義區唯一進榜的安康里，橫跨台北商業中心地段的信義計劃區，除了信義路五六段外，還涵蓋松德、松仁、松高等松字輩門牌路段，住戶不乏上市櫃公司老闆、名媛、富豪等，因此提升平均年收。

第一建經研究中心副理張菱育指出，各里的綜所稅平均，就是依照每年綜所稅申報核定的資料來統計，包含納稅人的薪資所得和股利等，不少豪宅區雖然平均高，但里內稅收差距大，所以若以中位數排名來看，最高的是內湖區的寶湖里，中位數所得達103.7萬元，該里有國防醫學院和三軍總醫院，且有不少別墅型產品，里內不乏醫師、律師、藝人或內科新貴等收入較高的住戶，也是台北市居民平均的財力最強的里。