視陽(6782)下半年將推出新品，加上市場也將擴至美國下，營運有望倒吃甘蔗，今日站上200元關上，漲幅超過8.5%。視陽大陸主要品牌客戶庫存去化順利，下半年將推出新品，加上暑假和第4季的雙11拉貨，且市場也將擴至美國下，視陽營運表現可望越來越好。

醫揚挾著進軍醫療AI、業績加速成長題材，短期股價表現十分強悍，今日再度鎖在漲停板207元。醫揚首季已拿下法國四年2023~2027聯合醫院採購案，下半年也將推出很多新品，法人樂觀看待今年度的營運表現。醫揚近幾年布局醫療AI，主要產品線包括行動護理站、生理監測、醫療輔具等等。

神隆原料藥、代客研製及製劑等三大核心業務，今年度都將會有成長及布局，由於目前產能已無法滿足要求，今年資本支出將年增1倍，大約4億元左右，計劃將用在產線儀器添購、廠區整建，及其它後援配套。法人指出，神降在三大業務都有成長機會推升下，今年營收會優於去年。