夏天氣溫高，手機容易過熱造成電池損傷，神腦觀察到夏天民眾換電池的需求略有提升，建議發現手機續航力降低，就該進廠維修保養，來延長手機壽命。

神腦限時推出iPhone原廠電池舊換新活動，指定6款系列機種最低只要990元起，再享配件購物金200元，活動採線上預約，名額有限，可選擇至全台8間神腦Apple授權維修中心維修。

父親節將至，18日起神腦針對多款新機祭出優惠組合，獨家贈價值千元的刮鬍刀，全通路消費指定商品，抽價值萬元「世界品質評鑑大賞金獎」的sakuyo比菲德氏菌＋乳寡醣8盒（共三名），指定信用卡享零利率，最高8％回饋。

隨身攜帶的手機在夏日高溫環境下，可能加速電池耗損、壽命縮短，如出現低於80％的狀況，建議考慮更換電池，以保持手機運作效能良好。即日起，神腦八間Apple授權維修中心推出「iPhone電池舊換新」優惠活動（不限購買通路）。iPhone 6s、7、8系列優惠換修價990元（原價2,290元）、iPhone 11、12、13系列優惠換修價1,990元（原價2,990元），採線上限量預約，換完為止，完成更換電池後，現場選購AirPods或多元配件等，可再直接折抵200元，另外Macbook全系列維修享85折。

神腦表示，在台北的朋友有換電池或維修需求，可到7月全新開幕的「神腦台北光華Apple授權維修中心」，位在光華新天地及三創生活區園區間，鄰近捷運忠孝新生站走路3分鐘即可到達，前身為優邑資訊 Apple授權維修中心，擁有專業的維修團隊，提供原廠等級維修、檢測，更販售多元Apple周邊配件商品。

瞄準父親節商機，神腦18日起推出老爸專區，推薦消費者老爸保胃戰、老爸保心戰、老爸動能戰等三大提案來挑選最適切的父親節禮物，包含獲得「2023世界品質評鑑大賞金獎」的sakuyo魚油軟膠囊、金盞花萃取葉黃素軟膠囊、比菲德氏菌＋乳寡醣等保健品，任兩件85折。

另外推薦年輕老爸犒賞自己的辛勞，建議購買三星大尺寸4K電視免兩萬元（最低58折，再送百靈電鬍刀，價值2,388元）、三星Galaxy Watch5全系列加價購折兩千（贈專屬錶帶）。熟男老爸心底可能住著個愛玩的男孩，閒暇之餘喜歡玩遊戲紓壓，可以送PS5太空戰士同捆組、Nintendo Switch（OLED版）薩爾達傳說：王國之淚同捆組（優惠價12,180元）。新上市的ASUS Zenfone10、realme 11 Pro系列新機，也是父親節送禮熱門，買就享好禮多選一，有超值原廠配件或百靈電鬍刀。

神腦全通路消費使用指定銀行信用卡或行動支付最高8%回饋， LINE Pay、街口支付、悠遊付、Hami Pay、Pi拍錢包、全盈+PAY及台灣Pay等多元支付方式皆可刷，刷中信ALL ME卡，不限金額筆筆享8%回饋（每戶限量500點）；刷中信卡滿額最高送Hami Point 500點；悠遊付最高享6％回饋金，或是「銀角零卡」的無卡分期服務，加入zingala LINE好友送130元中租Coin，新會員首次於神腦購物單筆滿額送1,500元回饋金。