雲林縣將於2025年承辦全運會，為鼓勵學子以全運會為目標，雲林肉品市場決定為全縣學校體育班加菜，17日在土庫鎮馬光國小舉行記者會，雲林縣長張麗善表示為補充體育班學子營養，將由肉品市場每月供應肉類相關產品，同時讓大家更了解肉品市場自有品牌「雲饗豬」產品特色。

雲林肉品市場為行銷雲林優質豬肉，成立加工肉品品牌「雲饗豬」，提供消費者更多元選擇，得知馬光國中體育班受限於經費，無法加強球員營養補充，17日由副總經理邱良閱代表捐贈「雲饗豬」相關產品，日後將陸續擴及全縣各校體育班，讓學生們都能享用優質肉類，強化體力爭取比賽佳績。

邱良閱表示，基於社會關懷與教育關心，肉品市場與馬光國中聯繫，了解體育班用餐相關需求後，提供各種肉類產品為學生們補給營養，馬光國中是第1個受贈肉品的學校，將參考其肉品所需，作為其他學校的需求依據。

張麗善說，雲林是台灣養豬大縣，每年農業產值高達800億元，其中畜牧業占4成，她就任後，面臨非洲豬瘟入侵及瘦肉精豬進口2大危機，為替民眾食品安全把關，縣府不僅嚴禁廚餘養豬、成立零瘦肉精聯盟，並打造「雲饗豬」專屬品牌，提供全台消費者安全衛生肉品。

張麗善指出，雲林縣於2021年承辦「全國中等學校運動會」大獲肯定，2025年將承辦「全國運動會」，希望全縣學子都能以全國運動會為目標，除了肉品市場提供肉品加菜，還會持續增聘專任運動教練、提供各種補助經費，打造雲林體育大縣。