香港歌手「譚校長」譚詠麟日前自曝身體亮紅燈，透露10號開完演唱會後就病了，「醫生說流失汗水太多，變成沒有抵抗力」，病菌容易入侵，譚詠麟4天就瘦了6公斤，經過休養後，譚詠麟昨（16日）發文報平安：「咳是減少80%以上，只有輕微的幾聲」，還說想出去踢球，表示一切都在掌控之中「不過瘦的指標已開始反彈...心中忐忑」。

72歲譚詠麟10號舉辦完廣州演唱會後就病倒，他發文表示：「醫生說流失汗水太多，變成沒有抵抗力」，病菌容易入侵，4天就狂瘦6公斤，所幸經過休養後，身體好轉、食慾也逐漸恢復，而他昨則發文報平安：「其實有部份訊息是被過份渲染了，自己身體訊息自己最清楚，咳是減少80%以上，只有輕微的幾聲，體力休息了數天後有想出去踢波（踢球）的感覺，但礙於天氣不好作罷（香港醞釀颱風）」。

譚詠麟現在能在跑步機、跑幾公里試試水溫，「一切盡在掌控中，不過瘦的指標已開始反彈...心中忐忑」，最後並呼籲外界不用擔心，譚詠麟還PO出多張運動近照，他精神、氣色很好，完全看不出是一個病人。

譚詠麟影歌雙棲，私下的他熱愛足球，除了是香港明星足球隊的成員，還身為香港明星足球隊創會隊員及隊長，多次帶領明星足球隊和其他足球隊進行慈善友誼賽，為有需要的團體或人士籌募善款。