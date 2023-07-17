陳男落網時，行動不便的陳母一見到他，衝上前相擁大哭，看著他被警方逮捕。（蔡依珍攝）

陳姓男子不滿遭甩，16日凌晨持霰彈槍返回同居處逼前女友復合，揚言同歸於盡，在警方和親友馬拉松式勸說下才棄械投降，結束長達12小時的對峙，陳男坦認因感情因素衝動行事，對槍枝來源避重就輕，桃檢17日複訊後依妨害自由、槍砲等罪嫌向法院聲請羈押。

39歲陳姓男子和姜姓女友交往多年，陳男2004年在舞廳朝人頭部開槍，入監服刑，當時大兒子才剛出生，姜女一手帶大並從母姓，3年前陳男假釋出獄，一家三口團員，定居在桃園區，1年半前又生了女兒，女嬰平時由住在台北的阿嬤照顧，2人遲未登記結婚。

近日雙方鬧分手，15歲的姜姓兒子篤定要跟媽媽，陳男1周前憤而搬離愛巢，豈料16日凌晨5點竟持霰彈槍返回租屋處，懷疑女友另結新歡吵著要復合，揚言同歸於盡，桃園警方出動逾30名警力，連同親友馬拉松式勸說，終在陳母泣訴：「槍不交出來就死給你看」親情喊話下，陳男棄械投降，結束長達12小時對峙。

陳男16日傍晚5點多落網後拒絕夜間詢問，沉澱一夜後他坦承因感情因素鑄下大錯，卻不願交代槍枝來源，警訊後移送桃檢偵辦。

桃園地檢署檢察官複訊後，認為陳男涉犯重罪，且有逃亡、反覆實施之虞，依妨害自由、槍砲等罪嫌向法院聲請羈押。