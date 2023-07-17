楊乃文即將發行第8張專輯。（亞神音樂提供）

楊乃文即將帶著精心製作4年的新專輯《Flow》回歸樂壇，首發單曲〈A Dream of Bonnie and Clyde〉便與剛榮獲金曲獎「最佳單曲製作人」的雙人樂團JADE聯手打造，為專輯揭開精彩的序幕。《Flow》是一張匯集各派音樂潮流的最新力作，為了讓新專輯的音樂精髓能直接傳遞出去，去年「繆斯Muse演唱會」團隊原班人馬將全員集合，再為楊乃文打造一場「《Flow》Live Concert」，在8月24日發片前夕於台北Legacy讓歌迷直接臨場感受新專輯的音樂震撼力。

楊乃文新專輯《Flow》這次突破自我，與多組不同類型的音樂人合作，日前將專輯交付各界專業人士試聽後佳評如潮，街聲音樂頻道總監小樹讚她：「狀態直追早期巔峰，絕對是她近年最佳。」KKBOX編輯Sunny認為這張專輯「建構十場風格迥異、震撼無比的搖滾世代場景，讓人大呼過癮。」Hit Fm DJ Elsa也表示：「宛如實驗般適度嚐新，將她的濃烈個人特色，撞擊出超乎預期的況味。」曾為楊乃文寫出〈推開世界的門〉的火星電台則是形容他們試聽新專輯時「熱淚盈眶、熱血爆炸」。

首支單曲〈A Dream of Bonnie and Clyde〉由楊乃文與JADE攜手合作而成，作品融合楊乃文本身的酷與JADE音樂上的炸，本周五（21日）即將搶先數位上架。JADE在收到專輯合作邀約時，主唱兼吉他手嘟嘟心想：「沒有任何理由拒絕這個合作。」聽到楊乃文唱完的第一版成品時，他更是只有一個「爽」字來形容。發行過兩張專輯的JADE，入圍過多項金曲獎項，嘟嘟更在今年第34屆金曲獎上拿下「最佳單曲製作人」，是音樂才華備受肯定的雙人樂團，他們與楊乃文碰撞出的火花令人驚艷。

萬眾矚目的《Flow》專輯將在8月25日發行，最直接有力能將專輯的音樂精神傳達到歌迷心中的方式，莫過於現場演唱。於是一場在發片前夕舉辦的「《Flow》Live Concert」也即將誕生，讓楊乃文搶先在發片前公開演唱新歌。「《Flow》Live Concert」由去年叫好又叫座的「繆斯Muse演唱會」團隊來製作，以最高誠意編排符合專輯意識的新歌演唱內容，並融合過往的經典曲目，希望用楊乃文最近距離、最具震撼力的現場演出，把她的新專輯直接唱給歌迷聽。《Flow》Live Concert門票7月22日開賣。