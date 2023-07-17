除了白飯之外，店內的湯、飲料、肉燥也都是免費供應，店內的辣椒也都是自己炒，更是老饕指定要吃的。（吳建輝攝）

這家便當店虱目魚肚便當100元、雞腿飯100元，燒肉飯更只要80元。（吳建輝攝）

老闆娘夏惠珍表示，附近都是學生族群，飯、湯、飲料都免費，時常有畢業好幾年的學生回來吃飯，那種情感的交流是金錢買不到的。（吳建輝攝）

在這個通膨時代三餐成本節節攀升，不過彰化縣彰化市建國科大附近一家便當店，超佛的價格與內用白飯免費，每到用餐時間人潮絡繹不絕，老闆娘夏惠珍表示，附近都是學生族群，飯、湯、飲料都免費，時常有畢業好幾年的學生回來吃飯，那種情感的交流是金錢買不到的。

萬物齊漲、小店的成本不斷增加，為了能夠継續經營不少店家「忍痛」漲價，現在市面上都買得到樸實無華要價300元的粥，不止店家喊苦，民眾也是，不過彰化這家便當店虱目魚肚便當100元、雞腿飯100元，燒肉飯更只要80元。

老闆娘夏惠珍表示，他們在建國科大這邊經營便當店已經26年，秉持讓來這邊的顧客都能吃飽，這邊的顧客多數是學生，學生又要讀書打工繳學費，大家生活也都很辛苦，所以希望大家都能吃到飽，從開店到現在，白飯內用都吃到飽。

夏惠珍說，曾經有建國科大的學生一口氣吃7碗飯，讓他相當佩服，他說一碗白飯成本6元左右，一般顧客可吃2、3碗，除了白飯之外，店內的湯、飲料、肉燥也都是免費供應，店內的辣椒也都是自己炒，更是老饕指定要吃的。

夏惠珍分享，便當提供2、30種菜色讓人隨便挑4樣，加上主菜這樣最多只要百元。只要是建國的學生來吃飯，偶而會幫他們加菜，或是煎荷包蛋請他們，因此常有建國的學生畢業後，想念便當店的味道，還會回來找老闆聊天敘敘舊。

夏惠珍被問到日前鬧得沸沸揚揚的北科大白飯事件，她說，每家店做法不同，不見得每家店都適用，每家店經營模式不同，因此不能相提並論，強調顧客與經營者應該互相體諒，才能和氣生財。