農金局表示，漁船經營者即日起，可就近向農漁會信用部或全國農業金庫申請，其他金融機構舊貸案件部分，向原貸款經辦機構申請，申請截止日為10月31日，但如果年度專案補貼經費用罄，將提前截止。

農金局說明，符合專案農貸規定資格之魷魚及秋刀魚漁船經營者，如有週轉資金需求，可申請輔導漁業經營貸款、農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款，並加碼提供可申請全國農業金庫農業紮根貸款，另符合本措施資格條件者，上開貸款新貸與舊貸案件，及其他金融機構之舊貸案件，每艘漁船於5,000萬元額度內，農委會補貼貸款年利率最高2％，最長1年。

農金局進一步說明，符合領有2023年度遠洋漁業作業許可證明書且於有效期限內，貸款資金用途為營運週轉金之魷魚及秋刀魚漁船經營者，7月12日至10月31日期間，向貸款經辦機構申請貸款利息補貼，於上開額度及年利率內，新貸案件補貼自撥貸日起第1年之利息，舊貸案件則補貼自7月12日起1年之利息。

農金局表示，為降低相關業者之資金負擔，農業信用保證基金並提供免收保證手續費措施，新貸案件經該基金提供保證者，利息補貼期間免收保證手續費；舊貸案件申請延期還款，展延期間若經利息補貼者，補貼期間亦免收保證手續費。有資金需求之魷魚及秋刀魚漁船經營者，可向農漁會信用部或全國農業金庫提出申請；其他金融機構舊貸案件利息補貼部分，請向原貸款經辦機構申請。