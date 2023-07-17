台灣人赴日旅遊人次破百萬，解封後旅日熱度仍居高不下！據交通部觀光局統計，今年1至4月赴日旅遊人次突破109.6萬人次，相較疫情前的2019年同期的159.6萬人，已恢復近7成，同時，觀察各大航空業者為搶攻復甦商機，紛紛針對日本航線大增班次。

比比昂株式會社社長羅薇琳表示，疫後旅遊強勁復甦，日本持續榮登國人最愛去的國家第一名，而隨著赴日觀光旅遊需求維持暢旺，將為跨境消費增添成長動能。此次攜手中華航空合作，期盼透過華航長期經營的台日航線，將比比昂優質的跨境代標代購購物服務，介紹給更多台灣人。

比比昂觀察站上近一月的熱門搜尋關鍵字量，包含起司脆餅、蛋捲、砂糖奶油樹等社群上的話題伴手禮都榜上有名，其中超高人氣的東京車站排隊名品「NewYork Perfect Cheese起司奶油脆餅」，在單筆訂單限購一組的限制下，半個月內就賣破2,500組，成為熱銷排行榜冠軍。

瞄準此波赴日旅遊商機，比比昂即日起至7月31日（一）祭出「羽田機場人氣必買伴手禮連線預購活動」，伴手禮全館限時5％優惠，嚴選包含榮登銷售冠軍的「New York Perfect Cheese起司奶油脆餅」、志玲姐姐首選喜餅品牌「YOKU MOKU 雪茄蛋捲」、羽田機場限定「虎屋小形羊羹」以及「砂糖奶油樹 綜合口味夾心餅」等伴手禮，消費滿2,500元可享免國際運費（上限4kg），結帳搭配華航獨家優惠折扣碼最高再省300元。伴手禮連線預購將於每周日預購收單，且於收單後約7個工作天內出貨。