前立委黃國昌跟網紅「館長」陳之漢於昨（16）日舉辦「公平正義護台灣」活動，藍、白總統參選人侯友宜跟柯文哲皆有出席，然而侯在台上演講卻遭到台下觀眾狠噓。對此，柯文哲LINE官方帳號前管理員吳靜怡認為，侯友宜依然保持笑容把話說完，「是有勇氣的」；反觀柯文哲射出穿雲箭只有男性接受到，國王新衣被狠狠撕破。

吳靜怡今（17）日在臉書發文以「2024選戰，請聽女性的」為題，指稱7/16公平正義大遊行對柯文哲來說是失敗的，並表示民眾黨不應該掛名動員的，台灣第二政黨的氣勢本來是蓋牌，現在提早掀起來，居然是張「鬼牌」，射出穿雲箭只有男性接受到，「哪裡來的正妹？哪裡來的知識份子？最後，連柯文哲國王的新衣都被狠狠撕破了。」

對於侯友宜，吳靜怡直言「是有勇氣的」，台下狂吼「下台」甚至一大群人喊「在野黨督導不周」雷霆貫耳，侯友宜依然保持笑容，把話說完，且誰能不心疼站在侯身邊的新北市議員戴湘儀。吳更稱讚，「戴湘儀簡直是場上難得1/50稀有的年輕女性。」

吳靜怡表示，心疼716當天站在侯身邊的新北市議員戴湘儀。（圖取自戴湘儀臉書）

吳靜怡強調，這次遊行值得研究的就是女性只有1/50，男性的輪廓幾乎一致，對於柯文哲民調30%的支持度，更能確定就是國民黨游離過去的，並非什麼年輕人、高知識份子，柯文哲請正視你自己，領導統御只有假數據沒有實際戰術，文宣戰術只有攻擊藍、綠，「你身邊的誇獎都是假的，遊行失敗才是真的」。至於女性只有1/50這個數據怎麼出來的，吳稱「尊重大會有10萬人，但現場確實沒有2000位女性，故不足1/50女性即是事實。」

另吳靜怡最後還總結，此次716遊行不是公民運動，是一場在野黨初選，誰贏、誰輸、誰笨、誰小聰明，都彰顯無疑。