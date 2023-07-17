亞太聯合總商會台灣分會理事長蔡國安名下有多間管理顧問、投顧、會計師事務所等公司，他2014年對外謊稱，前副總統蕭萬長夫人、菲律賓總統杜特蒂、中鋼公司等委託他協助籌措資金投資海外事業，騙取數十名金主投資，吸金達36億元，新北地院依銀行法、詐欺取財、偽造文書等罪判處14年徒刑，全案可上訴。

檢調調查，蔡男經營東大企業公司、東大投資顧問公司、東大聯合會計師事務所以及一間境外公司，他屢次向投資人出示與蕭萬長、杜特蒂、國光生技董事長詹啟賢等人合照，形塑許多政商名流有參與投資的假象

蔡男2015年曾謊稱要進口高碳鉻鐵，並轉售給中鋼公司，向投資人約定每3個月一期，獲利6％等條件吸金，2018年還謊稱蕭萬長夫人朱俶賢曾主持大陸、台灣公司的稀土投資案，需要人籌募資金，投資人每單位須投資300萬至600萬元，除了保證返還本金外，還約定每半年給予總投資額12％至20％不等佣金。

此外，蔡男2018年起也謊稱旗下境外行銷公司曾受台塑公司委託處理雲林六輕副產品石灰，以每船期需要保證金向銀行開立信用狀，招攬投資，每4至6個月為一期投資，投資人可獲取每噸6至9元佣金，另外該公司也幫助菲律賓、中聯公司處理廢棄物清運糾紛，以30至41.5％的高報酬率，吸引投資人參與。

蔡男甚至聲稱旗下公司承攬燁聯公司廢棄物出口至菲律賓的業務，以每半年為1期，投資報酬率達30％至48％，且保證返還本金，吸引投資人，為獲取信任，還偽造朱俶賢委託其處理的投資契諾書。

蔡男到案後坦承上述投資方案都是虛構不實，檢方查扣蔡男手機發現，他不只曾創建假Line帳號「朱媽媽」假冒朱俶賢，還盜印朱女、多家公司代表人印文，使得不少財力豐厚的投資人遭詐騙，甚至還有一對林姓兄弟檔被詐騙高達1億5千萬餘元，更有地方仕紳一家五口被詐騙9億5千萬餘元。

合議庭認為，蔡男貪圖私欲，不顧投資人的信賴，以虛擬不實投資方案，誘使投資人出資，造成數十名投資人投入畢生積蓄，受有財產重大損失，對國家金融秩序造成危害，因此判刑14年。