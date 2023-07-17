台中太陽17日正式宣布與T1聯盟連續兩個賽季獲得「阻攻王」的戴維斯（Deyonta Davis）簽約，期望在新賽季能捍衛禁區，為球隊守住敵方進攻，也帶給球隊更多實質的幫助！

現年26歲，身高211公分，體重108公斤的戴維斯，擁有220公分驚人的臂展及彈跳能力，擅長空切爆扣，在進攻端有著高效率的得分輸出表現，在大學期間獲選為密西根州籃球先生，擁有220公分的臂展及彈跳能力，擅長爆扣的戴維斯代表密西根州立大學出賽NCAA賽事，菜鳥球季繳出均7.5分、5.5籃板、1.8阻攻，菜鳥賽季總共送出64記阻攻打破西根州立大學隊史紀錄。

結束大學首年球季後，戴維斯決心越級挑戰NBA殿堂，在20歲那年於2016年選秀會上，以第31順位被波士頓塞爾提克選中，隨後被交易至曼非斯灰熊效力兩個球季後，改至亞特蘭大老鷹打拚，NBA生涯出賽107場、平均可得4.2分、3.2籃板。

自2021年戴維斯加入桃園雲豹效力兩季，擁著本身最擅長的「蓋火鍋」為桃園雲豹守住了不少分數，同時在護框與延伸空間方面替桃園雲豹貢獻許多，兩個賽季中戴維斯為球隊繳出了均16.1分、12.5籃板、2.3阻攻、1.3抄截相當優秀的成績，也讓他連續兩年奪下「T1年度阻攻王」！

太陽總經理汪蔚傑表示：「戴維斯（Deyonta Davis）身高211公分、同時擁有220公分的臂展，體能條件非常出色，最重要的是他擁有相當突出的護框、協防能力，連續兩年阻攻王也應證了他的封阻能力，戴維斯（Deyonta Davis）的移動速度非常快，也有3分線投籃能力，有他的加入能讓球隊在攻守兩端戰術操作上更加廣泛。」

戴維斯（Deyonta Davis）很開心的表示：「我很喜歡台灣所有的一切，在T1打了兩個賽季對於台灣的環境很熟悉，2023-2024新賽季會用自身的實力來幫助球隊贏球取得更好的成績。」