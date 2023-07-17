謝姓男子駕駛的小轎車疑因變換車道未注意，與張姓男子駕駛的公車發生擦撞。(民眾提供)

謝姓男子駕駛的小轎車，17日早上7時許行經台中市西屯區台灣大道，他想要從慢車道切換至快車道，卻疑因沒注意，在切換車道時撞上後方公車專用道駛來的公車，兩輛車子車頭皆受損，所幸未造成人員受傷，警方仍在釐清車禍發生確切原因，但初步推斷是變換車道不慎導致。

慢車道切公車專用道 小車一時不察撞上大公車

警方調查，今天早上7時許上班時間，謝姓男子（45歲）駕車行駛在台灣大道慢車道往朝富路方向，經過河南路前方時，他想要變換到內側的快車道，疑因未注意到後方情況，撞上行駛在公車專用道上、由張姓男子（55歲）駕駛的公車，兩人酒測值皆為0。