品牌廠微星科技（2377）於暑假旺季展開的「2023夏季健檢」活動，即將於8月1日正式開跑，直至8月31日為止，凡持微星MSI的筆電、桌機、AIO一體機，與主機板、顯示卡等任一款MSI的產品，不限保固期內外、皆可到微星服務中心、或透過網路預約到府收送，免費進行一次健檢服務。

活動服務據點包含MSI直營／授權服務中心，其中位於新北市中和區全新展示服務旗艦店亦提供健檢服務。健檢項目包括外觀清潔與風扇清潔、BIOS更新、硬碟及周邊功能檢測、記憶體掃描、散熱模組保養等，依不同類型產品提供專屬健檢服務項目。

活動期間參加健檢並填寫問卷即可獲得限量來店禮「羊毛氈桌墊」乙份，還有機會把市值9,990元的全新32吋曲面4K電競螢幕帶回家。

疫情雖逐步趨緩，今年MSI健檢活動仍貼心提供免費到府收送服務，消費者可透過MSI 「2023夏季健檢」活動網頁申請預約到府收送，若有包材需求，可致電微星客服申請原廠外箱及包材，保護運送的安全。

此外，為節省消費者來店等待時間，也可直接透過微星會員中心預約系統，自行選擇時段至展示服務中心，省時又方便。微星亦提醒消費者，參加健檢前務必先自行備份硬碟資料，以免重要檔案遺失；如選擇到府收送服務，請務必以產品原有包材或其它合適包材妥善包裝。