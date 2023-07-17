凱擘大寬頻去年推出0元大電視專案帶動申辦潮，今年再祭出「0元平板專案」，月付999元享500M光纖上網及Samsung平板電腦帶回家，網路門市限時加碼送千元momo幣折抵帳單金額，再抽多樣好禮。另外，120M光纖上網新舊用戶皆享網速升級為150M！

凱擘大寬頻今夏全新推出娛樂滿屋－0元平板專案，最低月繳999元享500M（含）以上光纖上網、免費租用最多3台Mesh Wi-Fi 6、升級搭載Android TV的A1 Box、MyVideo豪華月租及Disney+無限暢看3個月，再以0元帶走市價7,000元的Samsung Galaxy 10.5吋平板電腦。

凱擘即日起再推暑期第二波網路門市優惠，7月19日前申辦0元平板專案，1G光纖上網每月1,099元，除能獲得Samsung平板電腦乙台、迪士尼大禮包，還送momo幣1,200元。

此外，7月17日起新申辦凱擘120M光纖上網服務，速率全面升級為150M，提供2台Mesh Wi-Fi，達到室內Wi-Fi訊號全覆蓋。原120M光纖上網用戶也同享升速回饋，8月起只要拔插屋內網路數據機插頭並重新啟動電源，免申請、免加價，即刻完成網速升級作業。