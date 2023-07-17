防曬標示SPF具防UVB（紫外線B光）的效果，用於延緩皮膚曬紅，PA具防UVA（紫外線A光）的效果，用於延緩肌膚老化，愈多＋號，防紫外線A光能力愈好。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

炎炎夏日，紫外線強大，不僅容易曬出臉斑，也易導致皮膚鬆弛、老化，大里仁愛醫院皮膚科醫師胡倩婷17日表示，陽光的傷害是累積性，一旦傷害形成，皮膚斑點會隨年紀浮出「檯面」，唯有確實防曬才能擁有健康、無暇的膚質，每日勤擦防曬是簡單、省錢又安全的方式。

胡倩婷指出，曬斑與老人斑都是紫外線引起，曬斑屬於表皮的光傷害，斑點大小類似雀斑，發生的年齡大約在2、30歲；老人斑則是表皮角化往外增生，斑點明顯且突起，50歲之後較為常見。陽光的傷害是累積性，一旦傷害形成，皮膚的斑點也會逐漸隨著年紀浮出「檯面」。

胡倩婷說，紫外線是皮膚癌（鱗狀細胞癌、基底細胞癌）的主要成因，不過平日工作需長期曝曬陽光，如務農、捕魚等，才有較高的機率罹患皮膚癌。由於亞洲社會多追求美白無暇的肌膚，若在意臉上的曬斑，可使用淡化斑點的產品，譬如含對苯二酚的藥膏，需在醫師指示下使用，1次療程約3個月。至於保養品的傳明酸、熊果素等屬美白產品，無法清除曬斑。

胡倩婷表示，去除斑點使用醫學方式的確快速又有效，譬如脈衝光、皮秒雷射等，但不要認為醫美就能一勞永逸。她強調，紫外線不僅會讓皮膚出現斑點、暗沉，也會讓肌膚鬆弛、皺紋，唯有每天確實做好防曬，才能擁有健康、無暇的膚質，而且預防勝於治療，每天擦防曬簡單又省錢、安全。

她說明，防曬標示SPF具防UVB（紫外線B光）的效果，用於延緩皮膚曬紅，PA具防UVA（紫外線A光）的效果，用於延緩肌膚老化，愈多＋號，防紫外線A光能力愈好，挑防曬產品要選購同時對抗UVA及UVB。至於選擇化學性還是物理性的皆可，過敏機會很少。另，若不愛塗防曬，出門可穿著防曬衣物，使用陽傘記得選擇傘內顏色為黑色，如果是銀色，反而會反射陽光，增加曬傷的機率。