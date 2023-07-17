BAC「茶韻紳士」鐵觀音濃韻蛋糕，6吋990元、8吋1900元。（BAC提供／朱世凱台北傳真）

星巴克5吋「威士忌提拉米蘇」，600元。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

起士公爵「微醺橙香威士忌乳酪蛋糕」，6吋原價1280元。（起士公爵提供／朱世凱台北傳真）

父親節倒數，不少子女在此時著手準備禮物，觀察有3成人仍喜歡買蛋糕慶祝，品牌便讓糕體混搭酒或茶葉帶出清爽、苦甜感，滿足不嗜甜的爸爸們喜好。由於疫後外食選擇多，品牌業績增長普遍持平，於是用創意質感造型、預告好康激發買氣。

Lady M今年推6吋「焙茶千層蛋糕」，先前在台中LaLaport開幕限時推出，獲得不錯好評，於是在父親節前夕限量回歸，將日本靜岡焙茶高溫烘炒降低苦澀，融入手煎餅皮及不甜膩的鮮奶油中，同時包裹沖繩黑糖、焙茶以及果凍球，層次豐富，造型如同蛋糕點綴了爸爸鬍子，十分俏皮。業者看好疫後家庭客更注重儀式感，助長節慶蛋糕需求，買氣可望較去年成長2成以上。

同樣在蛋糕表現玩創意的還有BAC，父親節限定「茶韻紳士」鐵觀音濃韻蛋糕，將香氣沉穩的台灣鐵觀音茶及70％比利時巧克力化作內餡，綿軟的湯種戚風蛋糕搭配可可香氣，訴求大人系美味，28日前預購完成並付款可獲「金色三麥極濃啤酒」。

星巴克則乾脆將酒融入蛋糕之中，今年父親節檔期主推5吋「威士忌提拉米蘇」，夾入瑪斯卡邦乳酪的海綿蛋糕，刷上威士忌咖啡酒糖液，訴求酒香四溢，口感滑順醇厚，31日前預購享單件9折，兩件以上88折。

起士公爵與仕高利達合作推出「微醺橙香威士忌乳酪蛋糕」，以優雅醇香的仕高利達12年蘇格蘭威士忌、苦甜巧克力及細緻乳酪打造，佐以特選義式酒漬蜜桔丁，微醺香氣帶出味蕾的奢華感，前1000名訂購者可獲仕高利達小樣酒，品牌預估今年可售出2000顆。

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