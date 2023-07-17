經警方協尋找回智能手錶，馬小妹爺爺也出面致謝，警方赫然發現馬爺爺超狂背景。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

經警方協尋找回智能手錶，馬小妹爺爺也出面致謝，警方赫然發現馬爺爺超狂背景。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

一隻手錶牽起跨境世代奇緣！住在台中公園附近一位馬小妹日前到台中公園的兒童遊戲區玩耍，忽然發現其高價的智能手錶遺失，其爺爺無計可施下只好報警協尋，員警透過強光手電筒地毯式搜索，終於在30分鐘後找到手錶，其外籍爺爺以流利中文不斷致謝，警方赫然發現馬爺超狂背景，來台30年作育台灣英才無數。

台中市警察局第二分局公園派出所7月8日傍晚獲民眾智慧型手錶遺失需警協助。員警到場了解，原來是馬姓女童到台中公園的兒童遊戲區玩耍，忽然發現其手錶遺失，雖然手錶有定位，但因定位範圍過大，加上天色昏暗視線不佳，女童找了許久，始終遍尋不著心愛的手錶，無計可施之下，只好抱著一絲希望，在爺爺的陪同下到派出所求援。

員警聽聞後便攜帶強光手電筒自兒童遊戲區向外延伸，開始地毯式搜索，2名員警低頭彎腰，尋尋覓覓找了30幾分鐘，最後終於在溜冰場邊的草地上找到手錶的蹤跡。馬姓女童自員警手上接過螢幕破裂的手錶，失而復得的喜悅讓她雀躍不已，在旁陪同的爺爺馬先生也笑得合不攏嘴，頻頻向員警道謝。

馬先生雖然是外籍人士，但中文相當流利，發音字正腔圓，加上態度彬彬有禮，讓人印象十分深刻，經員警好奇詢問才知道他自美國來台已經30幾年，從事教育工作及志工服務多年，亦曾任教於台中高工，幫助許多台灣學子，本身養育9名子女，在各個領域也都頗有成就，員警聽聞不禁讚嘆連連。

馬先生表示，自己就住在一中商圈附近，對於台灣的治安向來是深具信心，這次更是親身見證了台灣警察的友善熱情，祖孫2人臨去前再三對員警的協助表達謝意。

公園派出所所長吳政和表示，雖然物品遺失不是大案，但員警可以秉持「親民、愛民、便民」的服務熱忱，以同理心把民眾的小事當成自己的大事來處理，工作態度值得嘉許。同時也呼籲民眾外出時，應妥善保管隨身貴重物品，避免遺失造成不必要的困擾或損失。