嘉義和聯境金虎爺15日晚上嘉年華會爆炸，造成28人受傷，消防局初步研判可能是氣爆肇禍，但嘉義市警一分局今天表示，經刑事局爆破專家初步研析，警方朝追查高空煙火落焰肇禍偵辦，主辦的嘉義市和聯境金虎爺會對警方辦案說法「沒有意見」，但也澄清，事發當時主辦方並未施放煙火。

一分局副分局長殷嘉宏指出，警方蒐集現場跡證、已查訪27名受傷者製作筆錄、陳姓男舞台架設負責人及陳姓男舞台表演者，還有主辦方空拍、現場民眾拍照影像，追查案發時高煙火施放時間點、方位、落焰情況，與爆炸時間、爆炸現場呈現情形等比對，希望釐清高空煙火落焰肇禍的可能性。

和聯境金虎爺會新聞聯絡人鍾長吉表示，當時主辦單位並未施放煙火，也不是舞台表演橋段，事發現場也未放置煙火，至於周邊鄰近區域是否有其他人放煙火？難以斷定，對警方今天說法「沒有意見」，強調尚有3位民眾還在住院中，目前最重要工作就是針對傷患照顧給予協助，重申主辦方在第一時間已做最完善處理，尚不知肇事原因和責任，相信警方會做出完善調查。