《飯捲男孩乖乖睡》女主角崔承允為素人演員，試鏡打敗數百人贏得角色（原創娛樂提供）

橫掃世界影展各大獎項《飯捲男孩乖乖睡》，是由韓裔加拿大導演沈安東尼（Anthony Shim）自編自導自演改編的童年往事，講述在1990那個年代單親母親獨自帶著小男孩飄洋過海的移民血淚史，本片在爛番茄獲得95％的好評、IMDB也獲七分以上高分評價，導演在八歲的時候就和家人移民至加拿大，在學校他是唯一的亞洲小孩，除了被認為是「外星人」，也因害怕口音被嘲笑，所以從未開口說過話，老師甚至問過導演的父母「他是啞巴嗎？」

同樣的故事背景也使許多人聯想到同樣是韓國移民題材的《夢想之地》（Minari），導演在訪談曾說到：「朋友説我現在是導演了可以把移民的故事拍出來，感覺會很有趣，結果寫劇本寫到一半，《夢想之地》就上映了，我當場把劇本撕掉！」有趣的是，導演將作品帶回韓國的釜山影展放映，放映結束後全場沒有任何鼓掌、觀眾一動也不動，安靜感讓他當場心想：「天啊！完蛋了！我再也不用想回來這個國家了！」原來是韓國觀眾不會在片尾的時候鼓掌，而韓國人民喜愛的程度讓本部作品獲得2022釜山影展觀眾票選獎！

《飯捲男孩乖乖睡》女主角崔承允（Choi Seung-yoon）是一位幾乎沒有表演經驗的舞蹈家，在沒有打算從事演藝事下，因緣際會得到了這個試鏡的機會，在「數百人」考察下，她卻成功拿到片中母親素英這個角色，崔承允說：「雖然我很擔心，但片中單親母親素英是如此的堅強和勇敢，我不應該拒絕。」導演甚至大讚：「這是她第一次試鏡，說話方式和舉止都非常完美！」

而這次台北電影節也邀請沈安東尼特別赴台參加首映會，問到最喜歡的台灣導演，興奮的説：「超級喜歡侯孝賢，尤其是《戀戀風塵》，拍片的時候幾乎天天看，邊拍邊看！」而在北影首映完後，導演自豪地和片商說：「我在台灣也是有粉絲的人了！」日前也透過影片再次看台灣的觀眾打招，希望大家都能到電影院好好享受電影！