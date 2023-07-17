歐洲聯盟（EU）、拉丁美洲和加勒比海地區超過50位領袖明天將舉行睽違8年的首場峰會。歐盟因俄烏戰爭及對中國的疑慮，正尋求結交新的政經盟友，這次峰會為歐盟提供了助力。

路透社報導，歐盟與「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」（CELAC）將在布魯塞爾舉行為期兩天的峰會，預料雙方都期待建立經濟夥伴關係。但是有關俄羅斯入侵烏克蘭，以及歐洲在奴隸走私方面所扮演角色的微妙討論，都可能讓這次會談變得更為複雜。

官員們表示，無論峰會結果如何，這次會議本身就代表雙方朝向更緊密的關係邁進一步。

阿根廷負責拉美和加勒比海事務的副部長潘迪亞尼（Gustavo Martinez Pandiani）在布魯塞爾對一小群記者表示：「會議最重要的議題即是會議本身。8年後，我們終能重新聯繫。」

歐盟曾表示盼能發表聯合聲明譴責俄羅斯，但也知道這很難實現。儘管拉丁美洲與加勒比海國家聯盟成員國大多支持聯合國2月份要求俄羅斯立即撤軍的決議，但尼加拉瓜投下反對票，玻利維亞、古巴和薩爾瓦多則選擇棄權。

此外，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）也將自己定位為中立及潛在的和平調停人。

歐盟現已切斷與俄羅斯的聯繫。去年2月烏克蘭戰爭爆發前，俄羅斯一直是歐盟最大的天然氣供應國。

歐盟也希望減少對中國依賴，並與「可靠合作夥伴」建立聯盟，尋求開放更多貿易市場，並取得對電動車至關重要的礦產，以及更全面轉型至低碳經濟；低碳經濟供應鏈現在由中國主導。

歐盟承認，隨著中國在拉美影響力上升，歐盟有時會忽視該地區的合作夥伴，但定期舉行的歐盟暨拉美與加勒比海國家峰會，有助制衡北京。

歐盟27個成員國和拉丁美洲與加勒比海國家聯盟33個成員國的60位領袖均受邀參加峰會，但薩爾瓦多、墨西哥、秘魯和委內瑞拉總統預料不會出席。

儘管拉丁美洲與加勒比海國家聯盟的夥伴熱衷歐盟投資，但普遍希望獲得處理和生產鋰電池或電動車的經濟效益，而不是將礦產運輸到其它地方加工的較小回報。

智利是全球最大銅生產國與第二大的鋰生產國，歐盟正推動與智利的貿易協議，官員們表示該協議可能在明年生效。

歐盟還尋求解鎖2018年與墨西哥，以及2019年與阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭等國組成的「南方共同市場」（Mercosur）所達成的貿易協議，這些貿易協議部分仍在相關國家的議會中等待批准，不過官員們淡化了這次峰會期間取得任何突破的期望。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1120717