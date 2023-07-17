現正熱映強片《不可能的任務7》換了新任女主角，由海莉艾特沃（

現正熱映強片《不可能的任務7》新任女主角海莉艾特沃，日前佩戴蕭邦珠寶出席紐約首映會。（CHOPARD提供）

Hayley Atwell）接棒，日前她出席紐約首映會時，選擇佩戴蕭邦（CHOPARD）珠寶走紅毯，在閃耀美鑽的加持之下更添氣場，展現一線女星的熠熠風采，星途一片光明。

海莉艾特沃之前因飾演美國隊長的女友佩姬卡特（Peggy Carter）一角，受到影壇的矚目，如今又演出《不可能的任務7》，取代原本的瑞典女星蕾貝卡松德斯特倫（Rebecca Sundstrom）與阿湯哥搭檔，榮登一線女星，據悉她還會再繼續接演《不可能的任務8》，前景十分看好。

蕭邦Happy Diamonds Cross系列新品，結合十字架符號與滑動鑽石的時尚元素。（CHOPARD提供）

身材高佻的海莉艾特沃今年41歲，而在《不可能的任務7》被腳本賜死的蕾貝卡松德斯特倫，其實才39歲，從外表看，海莉艾特沃完全不像是年逾不惑之齡，可謂駐顏有術。近日她身穿銀色曳地禮服走紅毯，佩戴總重逾10克拉的鑽石長耳環和逾5克拉的鑽石戒指，風華絕代。

蕭邦Happy Diamonds Cross系列玫瑰金項鍊，20萬1000元。（CHOPARD提供）

蕭邦近日發表Happy Diamonds Cross系列新品，結合充滿靈性與力量的經典十字架符號，並融入Happy Diamonds滑動鑽石的時尚元素，靈動優雅，又兼具俏皮可愛，滑動鑽石在藍寶石水晶玻璃之間無拘無束躍動， 為人生注入充沛生機。