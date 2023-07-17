劉姓男子為了安撫在電信公司上班、業績不佳的鄭姓女友，竟趁在高雄駁二辦車聚、握有大批車友身分證照片，連同在網路上買到的假健保卡資料交給鄭女申辦新門號，被害人收到門號開通簡訊才知受害。高雄地院依偽造文書判劉男1年10月，得易科罰金，可上訴。

鄭女在鳳山某電信門市上班，因業績不佳而有壓力，劉男不捨女友，竟趁2020年7月在駁二藝術特區棧七庫舉辦車聚，進出人員及車輛需要接受管制查驗的機會，取得6名車友的身分證正反面照片。

接著，劉男再上「Onion Browser（洋蔥瀏覽器）」，以USDT加密貨幣20元的價格，向身份不詳的賣家取得對應6名車友身份資訊的健保卡正面資料。劉男拿到所需資料後，交給不知情的鄭女，聲稱要幫朋友辦門號。

鄭女拿到資料後，陸續辦了11張月租型和預付卡門號，業績達標，但也才領到364元業績獎金。劉男則把申辦新門號、搭配送的手機、平板電腦或分享器等產品回賣給門市，所得金額當預繳門號的電信費。

2個月後，王姓車友收到電信公司「7天免費體驗5G」的簡訊，接著到門市想辦新門號時，才發現已遭冒名申辦行動電話，立刻報警處理。

劉男到案時否認涉案，但檢方查出劉男曾在Line傳6名車友的雙證件影本給鄭女，認定他嫌疑重大，依偽造文書及詐欺罪起訴。鄭女因全程不知情，案發後也已離職，檢方處分不起訴。

開庭時，劉男終於坦承犯行，坦承下載偽造健保卡資料，提供給鄭女申辦門號。但鄭女謹慎，始終拿不到委託切結書，僅交給預付卡門號給劉男，法官認定劉男偽造文書屬實，依偽造文書等罪判劉男1年10月，得易科罰金，可上訴。