新北市板橋區一名2寶媽阿琴（化名）替前夫扛債，靠著打零工月入1萬初，艱辛扶養就讀幼兒園及國中的2個兒子，還需面臨繳不出房租恐需露宿公園的恐懼，3人窩居2坪大的小套房共食一個便當，長期處於溫飽不足的狀態，都讓他們不知道該如何逃離貧困所造成的惡性循環。

阿琴因收入不足，每月薪資收入總在繳納房租與生活費中來回斟酌，3人共食一個便當填飽肚子成為日常。（圖／財團法人愛的延續公益協會）

財團法人愛的延續公益協會指出，偶然探訪到板橋一處檳榔攤，才發現女員工阿琴與2名兒子所面臨的困境，阿琴經歷2段婚姻，分別與前夫各生下1名兒子，老么就讀幼兒園，老大則正在讀國中，但2個孩子都明顯與同齡孩童來的弱小，且衣衫襤褸，身上滿是髒污。

正值暑假期間，阿琴平日上班時，2個兒子則一起待在檳榔攤方便就近照顧。（圖／財團法人愛的延續公益協會）

愛的延續公益協會發現，阿琴一家三口窩居在檳榔攤對面不到兩坪大的小套房，光是一張雙人床就佔去三分之二的空間，屋內滿是蟑螂與撲鼻而來的臭味，居住環境十分惡劣；而阿琴的雙手因長期接觸檳榔灰過敏，影響工作績效，包不到規定數量的檳榔便會遭到扣薪，每月薪水實領僅剩1萬初頭，又礙於家族中有人持有土地而無法申請低收資格補助，想轉換工作卻又念及檳榔攤老闆可容忍她邊上班邊帶小孩等，讓她相當苦惱。

志工查訪阿琴與兒子居住的2坪大小套房，發現堆滿雜物，環境相當惡劣。（圖／財團法人愛的延續公益協會）

愛的延續公益協會說，阿琴靠著微薄的收入，每1至2個月向房東請求延後繳納租金，但入不敷出的情況下，最終還是遭到房東驅趕，小兒子看著一切則童顏童語地說著，「是不是又要睡公園」，懂事的大兒子則沉默不語，都讓協會的志工看了相當心碎，先留下緊急救助金與清償房租外，也開始計畫如何從源頭給予阿琴一家三口協助，讓他們早日脫離惡性循環。